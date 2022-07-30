25 bin TL, 40 bin TL ve 70 bin TL veriliyor! Bakanlık böyle duyurdu! Anında hesaba yatıyor!

İhtiyacı olan vatandaşlar bağlamında Aile Bakanlığı yapmış olduğu sosyal yardımları iyice arttırmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evi oturulmayacak halde olan vatandaşlara barınma yardımı gerçekleştireceğini bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan barınma yardımlarına dair ayrıntılar.