Emekli maaşında için bu konuya dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe…

Milyonlarca çalışanın hayali olan emekli maaşında için bu konuya dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi refah bir emeklilik hayatı yaşamanın hayalini kuruyor ve SGK'dan bu hakkı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişi yakından ilgilendiren bir karar verdi ve genelge yayınladı. Peki yeni düzenleme neleri kapsıyor? Emekli maaşı almak isteyen milyonlarca vatandaşın neye dikkat etmesi gerekiyor? Dilekçe konusu nedir? İşte tüm detaylar…