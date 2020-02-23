1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! 5 saatlik yol 6 dakikaya düşecek

Bakan Turhan, Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladığı açıklamasında, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede yüz yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz devletin temellerini burada atmıştık. Bugün de burada milletimizin tarihine altın harfler ile yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete alarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Bugün şantiyede aldığımız bilgiler iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördük. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde inşaatın kalan kesimleri tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.