Milyonlar bekliyordu! Ve son dakika netleşti! Hesaba 5.000 TL anında yatıyor! Hemen almak için liste açıklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren hibe desteğinin ayrıntısı belli oldu. 5 bin lira birinci grupta yer alan, 3 bin lira da ikinci grupta yer alan esnafların hesabına yatırılacak. Ticaret Bakanı Muş, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.