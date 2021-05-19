Milyonlar bekliyordu! Ve son dakika netleşti! Hesaba 5.000 TL anında yatıyor! Hemen almak için liste açıklandı
Son dakika haberleri: Peş peşe son dakika açıklandı! Esnafların dükkan sahiplerinin yüzleri güldü. Bu anlamda 5.000 TL hesaplara anında yatıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi. Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe kimlere verilecek? Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği hangi sektörlere veriliyor? Hangi sektörlere destek verilecek?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren hibe desteğinin ayrıntısı belli oldu. 5 bin lira birinci grupta yer alan, 3 bin lira da ikinci grupta yer alan esnafların hesabına yatırılacak. Ticaret Bakanı Muş, "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.
Her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:
1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.