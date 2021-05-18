Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.