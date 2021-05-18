Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında 3 farklı şart var. Emeklilik için az bir süresi kalan ve aynı zamanda çalışmaya devam eden kişiler işlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. İşte detaylar…
18.05.2021 09:58
- Son Güncelleme: 18.05.2021 09:58
Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.