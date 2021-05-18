Vav TV İzle

Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında 3 farklı şart var. Emeklilik için az bir süresi kalan ve aynı zamanda çalışmaya devam eden kişiler işlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. İşte detaylar…

18.05.2021 09:58 - Son Güncelleme: 18.05.2021 09:58
Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanların kıdem tazminatını alabilmeleri için üç farklı şart söz konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Öncelikle 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Posta Gazetesi'nin haberine göre, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi. 7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor.

Emekli olmak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı...

Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK'dan yazı alıp çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.