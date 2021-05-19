Dört gözle beklenirken milyonlarca vatandaşın yüzü güldü! Ve belli oldu! 180 gün geri ödemesiz müjdesi yüreklere su serpti

Hükümetten müjdeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni teklifler Meclis'te görüşüldü. Milyonlarca vatandaşın yüzü güldü! 180 gün geri ödemesiz kredi sevinç yarattı. Buna göre 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu yapman isteyenleri ilgilendiren detaylar da belli oldu .Küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda 500 bin liraya kadar ucuz kredi verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif, dün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve çeklerle ilgili düzenlemeleri de içeren paketin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

19.05.2021 08:06 - Son Güncelleme: 19.05.2021 08:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





