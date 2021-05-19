Dört gözle beklenirken milyonlarca vatandaşın yüzü güldü! Ve belli oldu! 180 gün geri ödemesiz müjdesi yüreklere su serpti
Hükümetten müjdeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni teklifler Meclis'te görüşüldü. Milyonlarca vatandaşın yüzü güldü! 180 gün geri ödemesiz kredi sevinç yarattı. Buna göre 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu yapman isteyenleri ilgilendiren detaylar da belli oldu .Küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda 500 bin liraya kadar ucuz kredi verilmesine yönelik düzenlemenin yer aldığı torba teklif, dün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve çeklerle ilgili düzenlemeleri de içeren paketin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.
Dört gözle beklenen torba teklif Meclis'te görüşüldü. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 6 ay geri ödemesiz kredi fırsatı da sunuldu. 24 ay vadeli kredide şartlar sağlandığında ilk 6 ay geri ödeme yapılmayacak. SGK primleriyle ilgili de çok önemli teklif Meclis'e sunuldu. Ayda 1341 lira ödeme yapılabilir! Ekonomi Reform Paketi'nde mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam desteği her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle, 100 bin lira olarak açıklanmıştı.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifinde, ek istihdam sağlayan işletmelere yönelik teşvikler öne çıkıyor. Korona önlemleri doğrultusunda işyerlerinin uzun bir süre kapalı kalması işgücünü de olumsuz etkilemişti. Bu kapsamda çalışan sayısını artırmak için özellikle küçük işletmelere önemli maliyet avantajları sağlayacak kredi mekanizması devreye alınacak.