Milyonlar bekliyordu! Flaş gelişme! Maaşlar 1.000 TL birden artacak! 38 bin lira olacak
3600 ek gösterge ile alakalı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ardından milyonlarca memur amacıyla 3600 ek gösterge çalışmaları başlamıştı. Ek gösterge ile alakalı yen bulgular meydana çıktı. 3600 ek gösterge yükselişinde 4 meslek dışında öğretmenler ve başka yöneticiler de döneme alındı. Buna göre şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400'ü görecekler. Daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak. Peki 3600 ek gösterge ne vakit çıkacak? Hangi meslekler masada? Kimin maaşı ne kadar artacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...
Milyonlarca vatandaş bekliyordu. Maaşlar ve ikramiyeler artacak. Emekli aylıkları ortalama 1.000 TL yükselecek. Emekli ikramiyelerindeki artış ise aşağı yukarı 38 bin lira olacak. Maaş ve ikramiye artışları ile alakalı yeni ilerlemeler yaşanıyor. Kapsam genişletiliyor. Detaylar meydana çıkmaya başladı.
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) gündemlerinden birisi de 3600 ek gösterge olacak. Bu süreçte pek çok kişi '3600 ek gösterge son durum' '3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek?' sorularının yanıtını arıyor.
3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyelerini yükseltecek. Çalışmalar 2022 yılı sonuna doğru bitirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarını kabulünde 3600 ek gösterge çalışmalarının başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması için talimat vermişti.
Fakat toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak