2022 asgari ücrette son dakika açıklaması! AGİ dahil net 3460 lira… Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı asgari ücret toplantısına çevrildi. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil özel sektörde çalışanlar da asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. 2022 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabı araştırılırken dikkat çeken bir tahmin geldi.
'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Merkez Bankası 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yılsonu enflasyon beklentisi 17,63 olarak öngörüldü. 2022 yılında da asgari ücretin son yılların ortalamasındaki gibi enflasyonun yüzde 5 üzerinde bir refah payı ile birlikte belirleneceği hesaplanırsa artışın yüzde 22,63 olacağı tahmin edilebilir. Asgari ücret 2022'nin enflasyon doğrultusunda yüzde 22,63 oranında yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4.385 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.460 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.
Asgari ücret çalışmaları, hakkında ilk açıklamanın gelmesiyle beraber "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Türkiye'de 7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren, ayrıca vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini belirleyen asgari ücret 2022 konusunda tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığı başlayacak.
BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKINDA BAŞLAYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da Türk-İş toplantısında yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirtmiş, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. Asgari ücret sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda asgari ücret bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" dedi.
"ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞANLARIN HAYATLARI ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK"
Bakan Bilgin, asgari ücret düzeyinin esas etkisinin özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu.
PAROLA AYNI: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce memur zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözüyle talimatı vermiş, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi memur ve memur emeklisinin lehine enflasyonun üzerinde zam almasıyla sonuçlanmıştı.