Milyonlar bekliyordu! Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avans başvuru şartları!
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avans başvuru şartları milyonlar tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere sağlanması da gündemde. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda telefon gelirken, emekliler taleplerinin bir an önce karara bağlanması bekliyor. Emekliler, "Kredi çekmek bizi zorluyor. Peki SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları nedir?
Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek.
EN AZ 3.776 TL
En düşük emekli maaşının bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 3 bin 776 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 104,89 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Böylece emekli rahat bir şekilde ödemeyi yapacak.