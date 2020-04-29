RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyonlar bekliyordu! Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avans başvuru şartları!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avans başvuru şartları milyonlar tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere sağlanması da gündemde. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda telefon gelirken, emekliler taleplerinin bir an önce karara bağlanması bekliyor. Emekliler, "Kredi çekmek bizi zorluyor. Peki SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

29.04.2020 15:05 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:05
Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları!

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları!

Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek.

EN AZ 3.776 TL

En düşük emekli maaşının bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

Örneğin; 36 ay taksit olursa, 3 bin 776 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 104,89 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Böylece emekli rahat bir şekilde ödemeyi yapacak.

Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları!

Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak.

Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları!

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avansı nasıl alınır, başvuru şartları!

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 62 lira.

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