Milyonlar bekliyordu! Emekliye üç maaş avans müjdesi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi 3 maaş avans başvuru şartları!

Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek.

EN AZ 3.776 TL

En düşük emekli maaşının bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

Örneğin; 36 ay taksit olursa, 3 bin 776 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 104,89 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Böylece emekli rahat bir şekilde ödemeyi yapacak.