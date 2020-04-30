Emekli intibak artışı ne kadar, kimleri kapsıyor? Emekli intibak yasası son dakika çıktı mı? İntibak nedir?
Emeklilerin gözü kulağı intibak yasası ile ilgili çalışmalarda. Emekli intibak artışı ne kadar, kimleri kapsıyor? Emekli intibak yasası son dakika çıktı mı? İntibak nedir? Soruları milyonlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. 2020 yılından sonra emekli olan vatandaşlar öncesine göre sıkıntılı süreçlerde. Bu noktada bir intibak düzenlemesi yapılacak ve maaşlarda 55 ile 355 TL arasında bir artış olması söz konusu olacak. Bu düzenleme ardından gerekli olan her şey de talep edildi. Hükümet eğer bu noktada adım atmayı onaylar ise de toplam 5 milyon emekli olan vatandaşların maaşları üzerinde 55 ile 355 TL değerinde bir zam yapılması söz konusu olacak.
Emekli intibak yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. 2000 sonrası emeklilerin hak kayıplarının telafi edileceği intibak düzenlemesi uzun yıllardır gündemde. 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emeklilerden daha yüksek maaş alıyorlar. 2000 sonrası emeklilerin talebi ombudsman tarafından haklı bulundu. İdare mahkemelerine yapılan başvurulardan sonuç çıkmazken, Yargıtay ve AYM'den de red kararı geldi. Bunun üzerine emekli intibak yasası için tek çıkış kapısı Meclis oldu. TBMM konuyla ilgil çalışmaları yapacak. Emeklilerin hak kayıplarının telafi edilmesi için 355 TL'ye kadar seyyanen artış gündemde. Peki,Emekli intibak yasasında son dakika var mı? Emekli intibak yasası ne zaman görüşülecek? İntibak nedir? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenler ve detaylar...
EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi.
Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü. Ancak hem Bağ-Kur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor.