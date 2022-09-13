Milyonlar bekliyordu! Emekliler için müjdeli haber! SGK'ya başvurmak yetiyor, 3 maaş avans veriliyor ve...
Bilindiği üzere emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere özel bir avans programı için detaylar gelmeye başladı. Bu avans programının bütün emeklilere uygulanmasının hedeflendiği aktarılıyor. Buna göre emekliler 3 aylık maaş karşılığına kadar faizsiz bir şekilde avans alabilme şansını bulabilecek. Son senelerde pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği sahibi olan istekleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yayılan avans imkanının benzerinin, sahip olunan emekliler bağlamında uygulanması talep ediliyor.
13.09.2022 11:53 - Son Güncelleme: 13.09.2022 11:53
Son günlerde sık sık karşımıza çıkan iddiaya göre emeklilerin nakit çekme fırsatları olacak. Şayet Emekliler Derneğinin isteği kabul edilecek olursa emekliler SGK'ya yazılı bir şekilde müracaatta bulunarak nakit avans kullanabilecekler.
Buna göre emekliler yalnızca SGK'ya bir müracaat dilekçesi vererek, nakit avans fırsatından yararlanacak.