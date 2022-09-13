Milyonlar bekliyordu! Emekliler için müjdeli haber! SGK’ya başvurmak yetiyor, 3 maaş avans veriliyor ve...

Emekliler Derneği geçen zamanlarda yeni bir isteği gündemine aldı. Buna göre derneğin isteğine göre emeklilerin 3 maaş avans çekmesi hedefleniyor. Çekilecek bu avansın üzerinden herhangi bir faiz uygulanmazsan çekilecek olan avans miktarının en az emekli maaşı üzerinden hesaplanması gündemde.