Bunu sakın yapmayın! Milyonlar şaşkın! Whatsapp bunu yapana dava açıyor! Whatsapp kullananlara mahkeme yolu gözüktü

WhatsApp son günlerde pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor! Dünyanın en süregelen ve en tanınmış mesajlaşma programı olan WhatsApp, aldığı kararla kullanıcılarını korkuttu. Günümüzde her akıllı telefonda yüklü olan bu programlamayı kullanırken bundan sonra dikkatli olunması gerekecek. Aksi durumda program kullanıcıları kendilerini mahkeme de bulabilir!