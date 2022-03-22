14 milyonun NİSAN AYINDA cepleri doluyor! 👷🏻‍♂️👵700 bin kamu işçisine 2 bin 168 TL + emekliye 3 bin 311 TL! İlave tediye, ikramiye...

Hem emekli için hem de kamu işçisi için nisan ayı kazanç ayı olacak. Emekliler bayram ikramiyesine, kamu işçileri de 13 günlük ödemelere kavuşacak. Emekli ikramiyelerinde artış gündemde. Şu anda 4 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. İşte merak edilenler...