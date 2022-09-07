Milyonlar bekliyordu! 7 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir? Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı?

Erkekler amacıyla ise 2022'ye göre 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla 25 sene sonuçlanmış durumda. Bu tarihten evvel sigortalı olan SSK'lıların işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Hem de bu tarihten evvel Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bağ-Kur'lularda da kadınlarda 20 tam sene çalışma yani 7200 prim gün, erkeklerde 25 tam sene yani 9000 prim gün gerekiyor.