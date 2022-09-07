Milyonlar bekliyordu! 7 Eylül EYT son dakika bugün son durum nedir? Tek formül ve tarih artık netleşti! EYT yasası çıktı mı?
Bakan Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi, Çalışma Bakanlığı'nın masasındaki formül merak hususu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha vakit alacak, tek bir formül üstünde duruyoruz ama şimdilik sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak hususu oldu. Peki yaşa takılanlar amacıyla nasıl bir model uygulanabilir? İşte detayları…
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunı tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 sene sigortalılık zamanı koşulu bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar amacıyla 20 senelik vakit Eylül 2019'da dolmuş durumda.
Erkekler amacıyla ise 2022'ye göre 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla 25 sene sonuçlanmış durumda. Bu tarihten evvel sigortalı olan SSK'lıların işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Hem de bu tarihten evvel Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bağ-Kur'lularda da kadınlarda 20 tam sene çalışma yani 7200 prim gün, erkeklerde 25 tam sene yani 9000 prim gün gerekiyor.
Kısmi emeklilik formülü
Kapsamdaki EYT'liler amacıyla kısmi emeklilikte de yaş koşulunun kaldırılması istekleri bulunuyor. Eğer yaş koşulu tamamıyla kaldırılırsa SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim günü tamamlamış olanlar bayan ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli aylığına kavuşacak. Böylece primi az olanlara da emeklilik kolaylaşacak.
EYT'lilere yönelik çalışmalar esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içeriğinde yapılan ekip formül üstünde çalışmalarını yürütürken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de maliyet hesabı yapacak. Hazırlanan çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.