4A, 4B, 4C'liler bunlarda biri sizde varsa 47,48,49 yaşında paydos edin! SSK, Bağ-Kur erken emeklik formülü!
Malulen emeklilikte ilk sigortalılıktan sonra çeşitli ruhen ve bedenen engellilikler ve hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olmak temel şart olarak bulunuyor. İşte erken emeklilik şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Erken emeklilik için bunlardan birinin sizde olması yeterli! Yüzbinlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emeklilik ile ilgili flaş detay ortaya çıktı. Göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi, dermatoloji gibi çok sayıda hastalığı kapsıyor. Emeklilik imkanı doğuyor. İşte malulen emeklilik ile ilgili tüm merak edilenler...
SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji; göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları da yer alıyor.
ERKEN EMEKLİLİKTE NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında birden fazlasına tabi olarak çalışmış olan sigortalıların malullük aylıkları, en son tabi olduğu sigortalılık hâli esas alınarak bağlanmaktadır. Malullük maaşı prim gün sayısı;
9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden,
9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır.
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılmaktadır. Ancak, 4/1-(a), kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanmaktadır.
Keza bu sigortalıların normal emeklilik için gereken prim gün sayısı diğer sigortalılardan farklı olarak 9000 gün olmayıp 7200 prim gün sayısından ibarettir.
Bu sigortalılar için prim ödeme gün sayısı 7200'den az olanlar için 7200 gün (%40), daha fazla olanlar için toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.
Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları açısından prim ödeme gün sayısı 25 yıldır. Bu da 9000 güne tekabül etmektedir. Buna göre prim ödeme gün sayısı 9000'den az olanlar için 9000 gün (% 50), daha fazla olanlar için toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır.
Aylık bağlama oranının hesabında, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır, ancak aylık bağlama oranı her halükârda %90'ı geçememektedir.