Milyonlar bakmaya çekiniyor! Altın fiyatlarında olanlar oldu! Bugün küçük, büyük, çeyrek altın ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatı...
Milyonlar bakmaya çekiniyor! Altın fiyatlarında olanlar oldu! Gram, yarım ve çeyrek gibi altın tipleri daha çok yatırım hedefli sarfedilen altın tiplerinden olurken; başka altın tipleri ise armağan hedefli kullanıyor. Düğün sezonu yavaş yavaş kapanırken; altın fiyatları da merak hususu oldu. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 565,1 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 925 lira, Cumhuriyet altını da 3.773 liradan satılıyor.
14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride altın fiyatları oluyor. Resmen altın fiyatlarında yer yerinden oynadı. Bu kadar artışın düşünde ise çakılma yaşanacağı düşünülmeye başlandı. Milyonlarca vatandaşın yalnızca bakmaya bile eli titrerken; almaya ise kuvveti yetmiyor. Geçen haftanın son yapılan işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 566,6 liradan tamamladı. Geçen haftanın büyük bir bölümünü 550 TL seviyesinde yatay bir seyirle yaşamış gram altın, haftanın ikinci %50 sinde dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.
Altın yatırımcıları ABD enflasyonuna odaklandı
Altın yatırımcılarının çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş durdu. Enflasyonun Ekim ayında yüksek kalmaya devam etmesi ya da beklentileri aşması faiz artırımlarının beklenenden erken başlayacağına dair kaygıları artırabilir ve faizsiz bir varlık olan altın üstünde baskı yaratabilir.