Milyonlar bakmaya çekiniyor! Altın fiyatlarında olanlar oldu! Bugün küçük, büyük, çeyrek altın ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatı...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride altın fiyatları oluyor. Resmen altın fiyatlarında yer yerinden oynadı. Bu kadar artışın düşünde ise çakılma yaşanacağı düşünülmeye başlandı. Milyonlarca vatandaşın yalnızca bakmaya bile eli titrerken; almaya ise kuvveti yetmiyor. Geçen haftanın son yapılan işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 566,6 liradan tamamladı. Geçen haftanın büyük bir bölümünü 550 TL seviyesinde yatay bir seyirle yaşamış gram altın, haftanın ikinci %50 sinde dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.