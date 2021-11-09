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Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

Bankalardan emekli, dul ve yetimler için yılın son promosyon kampanyası geldi. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıkarken promosyon almak isteyenlerin 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemesine gerek olmadığı da açıklandı. Peki emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların promosyon kampanyaları

09.11.2021 09:16 - Son Güncelleme: 09.11.2021 09:16
Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yılın son kampanyası başladı. Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte daha yüksek promosyonu alabilmenin tüyoları...

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Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

3 YILDA BİR VERİLİYOR
Posta'ın haberine göre yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.

Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

12.5 MİLYON KİŞİ VAR
Emekliler ilk promosyonlarını Mart 2017'den itibaren almaya başlamışlardı. İkinci promosyonlar da 3 yıl sonra yani Mart 2020'den itibaren verilmeye başlandı ve bu süreç devam ediyor.

Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı

SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.

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