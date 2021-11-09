Bankalardan emeklilere müjde! Emekliler Kasım kampanyasıyla sevinecek! 2 bin liraya kadar çıktı
Bankalardan emekli, dul ve yetimler için yılın son promosyon kampanyası geldi. Daha önce 1.750 lira olan promosyonda üst limit 2 bin liraya kadar çıkarken promosyon almak isteyenlerin 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemesine gerek olmadığı da açıklandı. Peki emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların promosyon kampanyaları
09.11.2021 09:16
- Son Güncelleme: 09.11.2021 09:16
Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yılın son kampanyası başladı. Tüm bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, bazı özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte daha yüksek promosyonu alabilmenin tüyoları...
SGK, 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağkur, 1 milyon 569 bini Emekli Sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte bu sayı 12.5 milyonu buluyor. Buradaki potansiyel ise bankaları promosyon konusunda yarışa sokuyor.