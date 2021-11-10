Şimdi emekli olsam ne kadar maaşı alabilirim? Yeni emekli olanlar kaç TL alır? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemi

Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ne kadar emekli maaşı alırım? Yeni emekli olanlar ne kadar, kaç TL alır? Soruları yer alıyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş şartının tamamlanması gibi daha pek çok detaya bakılarak emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik tarihinin tüm hızıyla araştırılmasının yanı sıra emekli maaşının nasıl hesaplanabildiği merak ediliyor. SGK'dan sorgulama yapmak isteyenler 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorusuna cevap arıyor. İşte tüm detaylar!