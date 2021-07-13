BİM'de odanızın her köşesine ulaşacak temizlik ürünleri fırsatı! BİM 13 Temmuz aktüel kataloğuyla şanslı saatler!

BİM 13 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda temizlik ve giyim ürünleri merak ediliyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini alırken fiyat listesi de belli oldu. 81 ilde binlerce şubede satışa sunulan ürünler arasında Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti, Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi, Mr.Green Bulaşık Süngeri, Calgon Çamaşır Hijyeni, Comfort Family 2'li Likralı Kaşkorse Slip Kadın, Ribana Atlet Erkek ve Casilli Boyun Bağlamalı Üstlü Şortlu Saten Takım ürünleri ön planda yerini aldı. İşte BİM 13 Temmuz aktüel kataloğu ürün fiyatları

13.07.2021 09:41 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





