BİM'de odanızın her köşesine ulaşacak temizlik ürünleri fırsatı! BİM 13 Temmuz aktüel kataloğuyla şanslı saatler!
BİM 13 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda temizlik ve giyim ürünleri merak ediliyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün raflarda yerini alırken fiyat listesi de belli oldu. 81 ilde binlerce şubede satışa sunulan ürünler arasında Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti, Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi, Mr.Green Bulaşık Süngeri, Calgon Çamaşır Hijyeni, Comfort Family 2'li Likralı Kaşkorse Slip Kadın, Ribana Atlet Erkek ve Casilli Boyun Bağlamalı Üstlü Şortlu Saten Takım ürünleri ön planda yerini aldı. İşte BİM 13 Temmuz aktüel kataloğu ürün fiyatları
BİM'de odanızın her köşesine ulaşacak temizlik ürünleri fırsatı! BİM 13 Temmuz aktüel kataloğuyla şanslı saatler başladı. Ürünler bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta salı gününden itibaren Cif Ultra Güç Çok Amaçlı Sprey, WC Temizleyici Aktif Köpük, Comfort Family 2'li Likralı Kaşkorse Slip Kadın, Ribana Atlet Erkek, Çizgili/Jakarlı Body Bebek, Casilli Boyun Bağlamalı Üstlü Şortlu Saten Takım, Angie Vücut Spreyi, Turna Ayçiçek Yağı, Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti, Art Matik Toz Deterjan, Bingo Konsantre Yumuşatıcı, Calgon Çamaşır Hijyeni, ABC Yüzey Temizleyici, 3'lü Çekmece Dolap Koku Kesesi, Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü,ve Golden Rose Mini Seyahat Seti ürünleri dikkat çekti.