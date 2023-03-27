Milli Savunma Bakanlığı alım BAŞVURU TAKVİMİ, BRANŞ DAĞILIMI -KONTENJANLAR, ŞARTLAR! Subay, astsubay, sözleşmeli er...

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alacak. Bakan Akar, "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. '' dedi. Peki MSM 30 bin 62 personel alımı başvuruları ne zaman? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...