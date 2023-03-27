Tarım Kredi 26-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif marketleri fiyat düşürdü 86 üründe etiketler güncellendi! Yağ, et, salça, mercimek, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatifleri, yıllardır çiftçilere ve üreticilere destek oluyor ve ülkemizin tarım sektörünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaparak katkı sağlıyor. Bu doğrultuda, Tarım Kredi Kooperatifleri son olarak güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu katalogda yer alan 900 üründe fiyat sabitleme kararı alınarak, Ramazan ayı boyunca indirimler sunulacak. Bu indirimler arasında pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker ve daha pek çok ürün yer alıyor. Ayrıca, temel gıda ürünleri, deterjan, sabun, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de fiyat düşüşleri görülecek.