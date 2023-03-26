5 çeşit + adedi 29,95 TL'ye düştü! Fiyatlar yarıdan fazla indi! Yeni hafta geldi, A101'de indirim furyası başladı!

Cüzdanını, poşetini alan A101 marketlerine koşsun, indirim furyası başladı. A101 26-30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni A101 indirimleri belli oldu. Her hafta farklı ürünlerde indirimler uygulayan A101 marketlerinin bu haftaki güncel kampanyası duyuruldu. Kataloğa göre Tamek Vişne Reçeli 26,50'ye, Omega 3 yumurta 10'lu 28,50'ye, Selpak 8'li Kağıt Havlu Yağ Emici 3 Katlı 54 TL'ye, L'oreal Elseve Şampuan 29,95'e düştü. İşte A101 A101 26-30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi.