13,90 TL’ye düştü, yetişen kapıyor! Poşetlerinizi yanınıza almayı unutmayın! Birbirinden çeşitli gıda ürünleri sizleri bekliyor!
13,90 TL'ye düştü, yetişen kapıyor, birbirinden çeşitli gıda ürünlerinde indirimler yılın ilk Salı günü sizleri bekliyor. Bir poşet yetmeyecek alışveriş çantası alarak evinize en yakın BİM şubesine gidebilirsiniz. BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirecek reçel çeşitleri 19,90 TL'den satışa sunuluyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar da dikkat çekiyor. Oral-B Pro 2 2000 Şarjlı Diş Fırçası'nı 239 TL'den, Oral-B Floss Action 4'lü Diş Fırçası Yedek Başlık ürününü ise 79,90 TL'den satın alabilirsiniz. Güncel BİM aktüel kataloğu haberimizden inceleyebilir, alacaklarınıza karar verebilirsiniz.
01.01.2022 12:45
- Son Güncelleme: 01.01.2022 12:45
BİM aktüel ürünlerde birbirinden güzel seçenekler yine bu Salı da sizleri bekliyor olacak. 500 gram Çaykur Filiz çay 24,90 TL, Tariş Pekmez Çeşitleri 760 g 19,90 TL, Marmarabirlik Köy Kırma Yeşil Zeytin 400 g 12,90 TL, Lionesse Makyaj Aksesuar Seti 5'li 24,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM şubelerine erken saatlerde giderek stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler için haberimizde BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak yer alıyor. Şimdiden inceleyerek BİM'den alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.