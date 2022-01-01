13,90 TL’ye düştü, yetişen kapıyor! Poşetlerinizi yanınıza almayı unutmayın! Birbirinden çeşitli gıda ürünleri sizleri bekliyor!

BİM aktüel ürünlerde birbirinden güzel seçenekler yine bu Salı da sizleri bekliyor olacak. 500 gram Çaykur Filiz çay 24,90 TL, Tariş Pekmez Çeşitleri 760 g 19,90 TL, Marmarabirlik Köy Kırma Yeşil Zeytin 400 g 12,90 TL, Lionesse Makyaj Aksesuar Seti 5'li 24,90 TL'den satışa sunuluyor. BİM şubelerine erken saatlerde giderek stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler için haberimizde BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak yer alıyor. Şimdiden inceleyerek BİM'den alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.