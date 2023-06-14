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Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi paylaştı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50'lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi paylaştı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50'lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Emekli bayram ikramiyesi zammı için son açıklamalar yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş ise ikramiyelere zam gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Başkan Erdoğan, Nisan ayında bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Şimdi masada yeni bir artış bulunduğu duyuruldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi olacak? İşte son durum...

takvim.com.tr
14.06.2023 19:59 - Son Güncelleme: 14.06.2023 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel açıkladı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50’lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Gündemde ikramiye için yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bu kapsamda 2 formül ortaya çıktı. Peki, ikramiyelere zam geldi mi? Kim, ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel açıkladı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50’lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Nisan ayında yüzde 82 artış yaşayan bayram ikramiyesi, bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel açıkladı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50’lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Söz konusu ödemeler için masada yeni bir artışın bulunduğu kaydedildi. Yüzde 25 ya da yüzde 50 artış olmak üzere iki formül konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel açıkladı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50’lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın 2. Kabine Toplantısı, ekonomi ana gündemiyle 14 Haziran Çarşamba günü yani bugün toplanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıda, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel açıkladı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50’lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...

Bugün ödeme takvimi ve emekli ikramiyesi tutarının belirlenmesi bekleniyor.

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