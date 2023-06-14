Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi paylaştı! SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesine katmerli zam! %50'lik artışla 3.000 TL + 4.000 TL...
Emekli bayram ikramiyesi zammı için son açıklamalar yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı zaman kaldı. Milyonlarca vatandaş ise ikramiyelere zam gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Başkan Erdoğan, Nisan ayında bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Şimdi masada yeni bir artış bulunduğu duyuruldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Bayram ikramiyesi 3.000 TL mi olacak? İşte son durum...
14.06.2023 19:59 - Son Güncelleme: 14.06.2023 19:59
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Gündemde ikramiye için yeni zam yapılacağı konuşuluyor. Bu kapsamda 2 formül ortaya çıktı. Peki, ikramiyelere zam geldi mi? Kim, ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar...