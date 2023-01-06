Milli Emlak’tan tek maaşla arsa sahibi olun! 14.500 TL’ye İMARLI ARSA! Yemyeşil arazi sahibi olmak isteyene müjde!

Milli Emlak tarafından paylaşılan arsa ilanları büyük ilgi çekiyor. Oldukça uygun fiyatlarla ve 8 eşit taksit kolaylığıyla vatandaşlara sunulan araziler için araştırmalar hızlandı. İşte Milli Emlak'tan satılık imarlı arsa ilanları...