Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milli Emlak'tan Muğla'da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

Milli Emlak'tan Muğla'da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

Milli emlak tarafından yeni ilanlar yayınlandı. Oldukça uygun fiyata koyulana arsaları görenler şoka uğradı. 15,25,35 bin liralara kadar düşen imarlı arsalar hem yatırım açısından hem de prefabrik ev yapma amacıyla büyük ilgi görüyor. 8 eşit taksitle ve yüzde 25 peşinatla oldukça uygun fiyattan satılan arsaları 1.500-2.000 TL taksitle satın alabilirsiniz. Milli Emlak'ta yayınlanan en uygun fiyatlı kelepir arsaları sizler için derledik. İşte birbirinden değerli o arsalar ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
25.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 25.08.2022 13:35
Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

Milli Emlak tarafından yayınlanan ilanlar büyük ilgi çekti. Oldukça uygun fiyata satılan imarlı arsa fırsatlarını gören kaçırmak istemiyor. Ayrıca sunulan ödeme kolaylıkları da arsa sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. İşte 2022 güncel Milli emlak arsa ilanları ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

1.406 TL TAKSİTLE MİLLİ EMLAK'TAN ARSA NASIL ALINIR?

Milli Emlak'ta 15 bin TL'ye onulan Muğla Kavaklıdere'deki arsa için yüzde 25 peşinat isteniyor. 3 bin 70 TL peşinat ve 8 ay eşit taksitle siz de 1.406 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz.

Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

MİLLİ EMLAK ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?

-Ücretin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim

-Yüzde 25 peşinat verildiğinde iki yıl içinde, 8 eşit taksitle ödeme

-5 yıl süreyle emlak vergisinde muafiyet

Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

Milli Emlak'tan yeni arsa ilanları yayınlandı. En uygun fiyatlı imarlı arsaları sizler için derledik. İşte o ilanlar...

Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!
  • Taşınmaz No :48060101037
  • Pafta / Ada / Parsel :M20C21D2 / 274 / 3
  • İmar Durumu :İmarlı
  • İmar Özellik Adı :Kırsal Yerleşik Alan
  • İmar Tarihi :
  • Yasal Dayanak :2886 / 45.
  • Taşınmaz Yüzölçümü :150,20m2
  • Hazine Hissesi :150,20 m2
  • Satılacak Yüzölçümü :150,20 m2
  • Toplam Tahmin Bedel :15.020,00
  • Geçici Teminat Bedeli :1.502,00
  • İhale Tarihi ve Saati :26.08.2022 16:00
  • Açıklama :1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde kalmakta olup, yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.
SON DAKİKA