Milli Emlak'tan Muğla'da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!
Milli emlak tarafından yeni ilanlar yayınlandı. Oldukça uygun fiyata koyulana arsaları görenler şoka uğradı. 15,25,35 bin liralara kadar düşen imarlı arsalar hem yatırım açısından hem de prefabrik ev yapma amacıyla büyük ilgi görüyor. 8 eşit taksitle ve yüzde 25 peşinatla oldukça uygun fiyattan satılan arsaları 1.500-2.000 TL taksitle satın alabilirsiniz. Milli Emlak'ta yayınlanan en uygun fiyatlı kelepir arsaları sizler için derledik. İşte birbirinden değerli o arsalar ve konu hakkında tüm merak edilenler...
25.08.2022 13:24 - Son Güncelleme: 25.08.2022 13:35
- Taşınmaz No :48060101037
- Pafta / Ada / Parsel :M20C21D2 / 274 / 3
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Kırsal Yerleşik Alan
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :150,20m2
- Hazine Hissesi :150,20 m2
- Satılacak Yüzölçümü :150,20 m2
- Toplam Tahmin Bedel :15.020,00
- Geçici Teminat Bedeli :1.502,00
- İhale Tarihi ve Saati :26.08.2022 16:00
- Açıklama :1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde kalmakta olup, yapılaşmaya uygun değildir. / Boş ve kullanılmıyor.