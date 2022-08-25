Milli Emlak’tan Muğla’da 3.750 peşinat, 1.406 TL taksitle imarlı arsa! İster yazlık yapın ister yatırım! Bu fırsatı kaçıran çok ağlar!

1.406 TL TAKSİTLE MİLLİ EMLAK'TAN ARSA NASIL ALINIR?

Milli Emlak'ta 15 bin TL'ye onulan Muğla Kavaklıdere'deki arsa için yüzde 25 peşinat isteniyor. 3 bin 70 TL peşinat ve 8 ay eşit taksitle siz de 1.406 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz.