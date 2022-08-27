Aylık 5.700 TL maaş! Emekli, ev hanımı, öğrenci herkes yapabilir! Evde mandal yapımı, ürün paketleme, takı yapma işi...
Herkesin günlük birkaç saatini ayırarak basitçe yapabileceği işlerdir. Evde paketleme işi, nikah şekeri, sabun paketleme, mandal montajı en tanınan ve en çok talep gören işlerdir. Bu işler yardımıyla ayda 5700 TL'ye kadar ek kazanç elde edebilirsiniz.
27.08.2022 09:11 - Son Güncelleme: 27.08.2022 09:11
Yaklaşık 2,5 senedir bütün dünyayı etkileri altına alan pandemi çoğu bireyi ek iş yapmaya zorlamıştır. Emekliler, ev hanımları, öğrenciler herkes amacıyla seçenek iş kolları da bu dönemde meydana çıkmıştır. Kişilerin basit bir şekilde evden çıkmadan ek kazanç sağlayacakları ve ev ekonomisine katkıda bulunacakları işler çoğalarak artmaya devam etmektedir.