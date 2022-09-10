Milli Emlak'tan Ankara'nın göbeğinde İMARLI ARSA! 8 bin TL peşinat + aylık 3 bin TL taksitle ister yatırım yapın ister konut!
Milli Emlak tarafından satışa konulan ilanlar büyük ilgi göüyor. Hem yatırım amacıyla hem de konut yaparak kullanabileceğiniz uygun fiyatlı imarlı arsaları sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilenler...
10.09.2022 10:20 - Son Güncelleme: 10.09.2022 10:20
MİLLİ EMLAK ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?
• Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim,
• %25'i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme,
• Satış işleminde KDV muafiyeti,
• Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,
• Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti,
- Taşınmaz No :06120106014
- Pafta / Ada / Parsel :/ 155033 / 2
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :2.226,00m2
- Hazine Hissesi :44,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :44,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :32.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :9.600,00
3 BİN TL TAKSİTLE ANKARA'DA İMARLI ARSA NASIL ALINIR?
Ankara Beypazarı'nda 32 bin TL'ye satılan bu arsayı 8 bin TL peşinat vererek 8 eşit taksitle ödeyebilirsiniz.
- Taşınmaz No :03060101362
- Pafta / Ada / Parsel :K25C02C2D / 185 / 6
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :1.241,99m2
- Hazine Hissesi :1.241,99 m2
- Satılacak Yüzölçümü :1.241,99 m2
- Toplam Tahmin Bedel :86.950,00
- Geçici Teminat Bedeli :21.737,50
- İhale Tarihi ve Saati :15.09.2022 10:45
- Taşınmaz No :05010100252
- Pafta / Ada / Parsel :G35-C-07-D-3-A, G35-C-07-D-3-A-3 / 874 / 135
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :55,68m2
- Hazine Hissesi :55,68 m2
- Satılacak Yüzölçümü :55,68 m2
- Toplam Tahmin Bedel :84.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :16.800,00
- İhale Tarihi ve Saati :19.09.2022 09:45
- Taşınmaz No :40060101413
- Pafta / Ada / Parsel :J31B18B3B / 101 / 1
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :636,16m2
- Hazine Hissesi :636,16 m2
- Satılacak Yüzölçümü :636,16 m2
- Toplam Tahmin Bedel :19.200,00
- Geçici Teminat Bedeli :5.760,00
- İhale Tarihi ve Saati :23.09.2022 14:00