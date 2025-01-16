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Milli Emlak'tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Türkiye'de hızla yükselen konut fiyatları yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönelmeye teşvik ederken Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsalar da araştırılıyor. Son dönemlerde arsa yatırımları ev sahibi olmak isteyenler için de popüler bir seçenek haline geldi. Özellikle devletin satışa sunduğu arsaların uygun fiyat skalasına sahip olması yatırımcıların ilgisini pekiştiriyor.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:23
Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Milli Emlak tarafından satışı yapılan arsalar, Türkiye'nin çeşitli illerinde konumlanıyor. Satış fiyatları piyasaya göre oldukça uygun olan arsalar cazip fiyatlarla yatırımcılarla buluşuyor.

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

İhale yöntemiyle satışa sunuluyor

Uygun koşullarda arsa satın almak isteyenler düşük bütçelerle bu fırsatları değerlendirebiliyor. Hazineye ait araziler genellikle ihale yöntemiyle yatırımcılara ve alıcılarına sunuluyor.

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Erzincan merkezli yeni ilan

Erzincan / Otlukbeli merkezli arsanın satışı da ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. 661,12 m² yüzölçümüne sahip olan arsa ₺153.000,00 ihale bedeli ile satışa sunuluyor.

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

İhale Tarihine Kalan Süre 13 Gün

İhale Tarihi 29/01/2025

İhale Saati 14:30

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

İhale yoluyla satışa sunulan bu arsalar için ödeme planları da oldukça avantajlı.

Alıcılar dilerlerse peşin ödeme yaparak arsalarına hemen sahip olabiliyor ya da dilerlerse 24, 84 yada 120 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

(Taksit vadesi ilanda yer alan ihale bedeline göre şekillenmektedir)

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Ödeme sürecindeki esneklik düşük birikimle yatırım yapmak isteyenlere önemli bir fırsat sağlıyor.

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

İlan akışı takip edilmeli

İhale yerleri ve tarihleri değişkenlik gösterebiliyor ve ilerleyen günlerde yeni arsa, konut, kiralık, satılık ilanları eklenebiliyor. Bu noktada alıcıların ilan akışını takip etmesi önem arz ediyor.

Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Detaylı bilgiye milliemlak.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.