Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Milli Emlak tarafından satışı yapılan arsalar, Türkiye'nin çeşitli illerinde konumlanıyor. Satış fiyatları piyasaya göre oldukça uygun olan arsalar cazip fiyatlarla yatırımcılarla buluşuyor.
İhale yöntemiyle satışa sunuluyor
Uygun koşullarda arsa satın almak isteyenler düşük bütçelerle bu fırsatları değerlendirebiliyor. Hazineye ait araziler genellikle ihale yöntemiyle yatırımcılara ve alıcılarına sunuluyor.
Erzincan merkezli yeni ilan
Erzincan / Otlukbeli merkezli arsanın satışı da ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. 661,12 m² yüzölçümüne sahip olan arsa ₺153.000,00 ihale bedeli ile satışa sunuluyor.
İhale Tarihine Kalan Süre 13 Gün
İhale Tarihi 29/01/2025
İhale Saati 14:30
İhale yoluyla satışa sunulan bu arsalar için ödeme planları da oldukça avantajlı.
Alıcılar dilerlerse peşin ödeme yaparak arsalarına hemen sahip olabiliyor ya da dilerlerse 24, 84 yada 120 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.
(Taksit vadesi ilanda yer alan ihale bedeline göre şekillenmektedir)
Ödeme sürecindeki esneklik düşük birikimle yatırım yapmak isteyenlere önemli bir fırsat sağlıyor.
İlan akışı takip edilmeli
İhale yerleri ve tarihleri değişkenlik gösterebiliyor ve ilerleyen günlerde yeni arsa, konut, kiralık, satılık ilanları eklenebiliyor. Bu noktada alıcıların ilan akışını takip etmesi önem arz ediyor.
Detaylı bilgiye milliemlak.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.