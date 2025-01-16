Milli Emlak’tan 84 ay taksitle arsa fırsatı! Başlangıç fiyatı...

Milli Emlak tarafından satışı yapılan arsalar, Türkiye'nin çeşitli illerinde konumlanıyor. Satış fiyatları piyasaya göre oldukça uygun olan arsalar cazip fiyatlarla yatırımcılarla buluşuyor.

İhale yöntemiyle satışa sunuluyor Uygun koşullarda arsa satın almak isteyenler düşük bütçelerle bu fırsatları değerlendirebiliyor. Hazineye ait araziler genellikle ihale yöntemiyle yatırımcılara ve alıcılarına sunuluyor.

Erzincan merkezli yeni ilan Erzincan / Otlukbeli merkezli arsanın satışı da ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. 661,12 m² yüzölçümüne sahip olan arsa ₺153.000,00 ihale bedeli ile satışa sunuluyor.

İhale Tarihine Kalan Süre 13 Gün İhale Tarihi 29/01/2025 İhale Saati 14:30