Londra’da gündem Türkiye ekonomisi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı

Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Buradaki sunumunda enflasyonda sağlanan düşüşün bu yıl da devam edeceğine işaret eden Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek." diye konuştu.

Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de yatırımcılara bilgi vererek, "Harcama kontrolleri sayesinde kayda değer bir tasarruf sağladık. Son 10 yılda faiz dışı harcamalarda yukarı yönlü sapma yüzde 9,1 seviyesindeydi. Ancak 2024 yılında harcama kontrollerini sıkı şekilde hayata geçirerek bu sapmayı aşağı yönlü yüzde 3 olarak gerçekleştirdik. Bu, son 10 yılın ortalamalarıyla kıyaslandığında yaklaşık 1,2 trilyon liralık bir harcama disiplinine işaret ediyor." ifadesini kullandı.