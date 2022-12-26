Mili Piyango bileti nereden alınır, nerede satılıyor? Milli Piyango haram mı? 2023 Yılbaşı Milli Piyango ne kadar veriyor?

Mili Piyango bileti nereden alınır, nerede satılıyor, haram mı gibi sorular son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı bileti almak isteyenler harekete geçti. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. İşte tüm detaylar...