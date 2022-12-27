Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 4A SSK, 4B Bağkur'lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk Bankası... SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

4A SSK, 4B Bağkur'lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk Bankası... SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasa çıkar çıkmaz uygulamaya alındığında emekli olacak vatandaşlar emeklilik başvurusunda bulunacaklar. Bu noktada başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT ile emekli olacak olanlar için başvuru işlemlerini adım adım açıkladı. Buna göre sırasıyla bu işlemleri yapanlar emeklilik başvurusunu tamamlamış olacak. Peki e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte kısaca emeklilik başvurusu...

27.12.2022 10:52 - Son Güncelleme: 27.12.2022 10:53
SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

SGK'dan EYT paylaşımı yapıldı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşmasını beklerken, Sosyal Güvenlik Kurumu EYT ile emekli olacak vatandaşlar için emeklilik başvurusu hakkında bilgi verdi. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvurını böyle yapacak. Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. SGK tarafından paylaşılan video ile detaylar tek tek anlatıldı. Peki, emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu için e-Devlet'te nereye girilir? İşte emeklilik başvurusu yapma ekranı ve diğer detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

SGK tarafından EYT ile emekli olacaklar için bilgilendirme videosu yayımlandı. Videoda emeklilik başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yer alıyor.

SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda EYT'den emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden basit bir şekilde nasıl başvuru yapılacağı detayları ile anlatıldı.

SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

SGK EYT emeklilik başvuru ekranı açık! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 4A SSK, 4B Bağkur’lular TC kimlik NO ile Ziraat, Halk bankası...

-Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

-Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SON DAKİKA