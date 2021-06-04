Bu fırsatı kaçıran başını taştan taşa vurur! Haziran'da en ucuz sıfır araçlar belli oldu: Opel, Toyota, Citroen, Skoda...
Sıfır otomobil fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır ve 2.el araçlarda fahiş fiyatlar görülmeye başlandı. Pandeminin olumsuz etkilerine ek olarak ivme kazanan döviz kuru da fiyatları uçurdu. Bu gelişmeler sonrası yeni taşıt satın alacak veya elindeki aracı yenilemek istenler uygun, düşük fiyatlı sıfır taşıt modellerine yönelmeye başladı. Yeni araba alırken özellikle kullanım amacınızı ön planda tutmanız yararınıza olacaktır. Peki, Türkiye'nin en uygun ucuz sıfır araba modelleri hangileri? Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel, Volkswagen, Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford...
04.06.2021 17:43
- Son Güncelleme: 04.06.2021 17:43
Haziran ayında yeni otomobil fiyat listesi araba almayı düşünenler tarafından merceka altına alındı. Kampanyaları hakkında açıklama yapan otomobil markaları sıfır araba fiyatlarını da internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. İşte marka marka fiyatlarda son durum!