Bu fırsatı kaçıran başını taştan taşa vurur! Haziran'da en ucuz sıfır araçlar belli oldu: Opel, Toyota, Citroen, Skoda...

Haziran ayında yeni otomobil fiyat listesi araba almayı düşünenler tarafından merceka altına alındı. Kampanyaları hakkında açıklama yapan otomobil markaları sıfır araba fiyatlarını da internet sitesi üzerinden duyurdu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. İşte marka marka fiyatlarda son durum!