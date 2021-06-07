Migros'ta ayın ilk etap fırsatları 9 gün sürecek! Migros aktüel kataloğuyla cildinize nefes aldıracak ürün yelpazesi!

Migros'tan ferahlatacak bakım ürünleri yelpazesi marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. Migros 3-16 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi marketlerden alışveriş yapacak olanların gündeminde yer alıyor. Migros aktüel kataloğunda Tam Yağlı Beyaz Keçi Peyniri, Superfresh Patatesli Rulo Börek, Yudum Ayçiçek Yağı, Torku Dilimli Tost Peyniri, Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı, Elidor Sağlıklı Uzayan Saç Bakım Kremi, Nivea Coconut Monoi Yağı Vücut Losyonu ürünleri dikkat çekiyor.

07.06.2021 15:06 - Son Güncelleme: 07.06.2021 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





