En uygun sıfır ve 2. el taşıt kredisi! Bankaların Haziran ayı taşıt kredisi faiz oranları! Ziraat, Garanti BBVA, TEB, Akbank...

Gündemde yoğun bir şekilde en uygun sıfır ve 2. el taşıt kredisi araştırması yapılıyor. Araba sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişi bankaların güncel kampanyalarını inceliyor ve bütçesine en uygun olan seçeneği tercih etmek istiyor. Şubelere gitmeden önce araştırma yapanlar son durumun ne olduğundan haberdar olmak istiyor. Peki bankaların Haziran ayı taşıt kredisi faiz oranları nedir? Sıfır ve ikinci el araç almadan önce bütçenizi hazırlarken ihtiyaç duyacağınız Ziraat, Garanti BBVA, TEB, Akbank taşıt kredisi güncel faizlerini haberimizde sizler için derledik.