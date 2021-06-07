BİM- FİLE 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM marketler zinciri 37 ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerine istihdam etmek üzere 3.500 TL maaşla işçi alımı yapılacak. Haziran ayının ilk günlerinde BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İlana başvuru yapacak adayların; dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın ve paylaşımcı, müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü olması gerektiği bilgisi paylaşıldı. İşte İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar