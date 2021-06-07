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BİM- FİLE 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM marketler zinciri 37 ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerine istihdam etmek üzere 3.500 TL maaşla işçi alımı yapılacak. Haziran ayının ilk günlerinde BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İlana başvuru yapacak adayların; dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın ve paylaşımcı, müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü olması gerektiği bilgisi paylaşıldı. İşte İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar

07.06.2021 15:34 - Son Güncelleme: 07.06.2021 15:36
BİM 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

Pek çok şubesiyle 81 ilde satışlarına devam eden BİM marketler zinciri 37 ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerine istihdam etmek üzere 3.500 TL maaşla işçi alımı yapılacak. Haziran ayının ilk günlerinde BİM Marketler Zinciri yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İlana başvuru yapacak adayların; dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın ve paylaşımcı, müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü olması gerektiği bilgisi paylaşıldı. İşte İŞKUR BİM iş başvuru formu ve kadrolar

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımları başladı. BİM marketlerine farklı kadrolarda yapılacak olan alımların başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. Peki başvuru şartları neler?

BİM 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

HANGİ UNVANLARDA ALIM YAPILACAK?

Satış Danışmanı,

Manav,

Kasiyer,

Reyon Görevlisi,

Beden İşçisi,

BİM 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

Beden İşçisi (Engelli)

Perakende Satış Elemanı,

Depo İşçisi

BİM 10 ilde 37 ilanla personel alımı yapıyor! 3.500 TL maaş verilecek! En az lise mezunu...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,