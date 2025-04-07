Migros’ta 2 AL 1 ÖDE kampanyası: Ayçiçek yağı fiyatı düştü

Komili Ayçiçek Yağı ve Migros toz şekerde dev indirim başladı. Ayrıca seçili hijyen ürünlerinde de "2 al 1 öde" kampanyası raflarda yerini aldı.

🛢️ 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞINDA DEV FİYAT DÜŞÜŞÜ! Komili Ayçiçek Yağı 5 litre ambalajı, Migros'ta ikili alımda büyük indirime girdi. Normalde 329 TL'den satılan ürün, kampanya ile birlikte 299,95 TL'ye düştü. Böylece toplamda 10 litre Komili Ayçiçek Yağı sadece 599,90 TL'ye alınabiliyor. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya, aynı zamanda Migros Sanal Market üzerinden de geçerli.

🍬 ŞEKER DE KAMPANYADA! Ayçiçek yağına ek olarak toz şeker de indirime dahil edildi. 5 kilogramlık Migros toz şeker, kampanya kapsamında 149,95 TL'den satışa sunuluyor. İkili alımda toplam 10 kilogram toz şekeri ise 299,90 TL'ye almak mümkün.

🧴 HİJYEN ÜRÜNLERİNDE "2 AL 1 ÖDE" FIRSATI! Migros, 5-9 Nisan 2025 tarihleri arasında hijyenik ped ürünlerinde de özel kampanya başlattı. Sanal Market'e özel olarak geçerli bu kampanya kapsamında Orkid, Kotex ve Molped markalı ürünlerde "2 al 1 öde" fırsatı sunuluyor. Ancak ikinci ürünü sepete eklemeyi unutmamak gerekiyor.