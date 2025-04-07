PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

Finans uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki Trump etkisine dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürebileceğini belirten Memiş, "Piyasa dalgalanmalarına karşı tedbirli olun" çağrısı yaptı. İşte yatırımcıların şimdi dikkat etmesi gerekenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:01
Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

Fiyatlardaki geri çekilme yatırımcıları tedirgin ederken, uzman isim İslam Memiş altın için yeni hedef seviyeleri ve düşüşün devam edebileceği tarihi açıkladı. Altında alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir kayıp mı kapıda? Merak edilen o tarih belli oldu...

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

🧩 TRUMP'TAN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ: PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını derinleştiren yeni gümrük vergileri açıkladı. Bu açıklama sonrası küresel piyasalarda büyük satış dalgası yaşandı. Borsalarda %4 ila %5 oranında düşüşler gördük. Özellikle emtia fiyatlarında sert satışlar yaşandı. Gümüş başı çekerken, petrol fiyatlarında %7 ila %8 arasında sert düşüşler oldu. Bugün de petrol fiyatlarındaki sert düşüşler devam ediyor.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

⚖️ ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU SERT YÜKSELDİ: 102 SEVİYESİNE ÇIKTI

Altın-gümüş rasyosunda ise sert yükselişler gördük ve 102 seviyesine kadar yükseldi. Bu da gümüşün altına kıyasla daha fazla negatif ayrıştığını gösteriyor.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

📅 KRİTİK HAFTAYA GİRDİK: EKONOMİK VERİLER YOĞUN

Ekonomik veriler açısından yoğun bir haftadayız ve yoğun veri akışı devam edecek. Çarşamba günü FED toplantı tutanakları açıklanacak. Bu gelişmeler küresel piyasalar için oldukça önemli.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

🗓️ HAFTAYI İKİYE AYIRIYORUZ: ÇARŞAMBA ÖNCESİ VE SONRASI

Haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşambadan önce ve sonra. Çarşamba sonrasında hem küresel borsalarda hem de yurt dışı piyasalarda tepki alımları görebiliriz. Özellikle Perşembe ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, piyasalar açısından kritik olacak.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

🇨🇳 ÇİN'DEN MİSİLLEME: VOLATİLİTE ARTIYOR

Çin'den gelen misilleme haberleriyle birlikte volatilitenin artması muhtemel. Ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu sert dalgalanmalar ve fiyat ayrışmaları aslında orta ve uzun vadede yatırımcılara fırsatlar sunuyor.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

₿ BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ: ALIM FIRSATI MI?

Bitcoin'de de sert düşüşler yaşandı. Şu anda %11'den fazla bir kayıpla 74.600 dolar seviyesinde. Bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Küresel piyasalardaki bu korku ve panik ortamı, orta ve uzun vadeyi (en az 6 ay) gözeten yatırımcılar için fırsat olabilir. Küresel borsalar, Bitcoin ve gümüş şu anda görece en ucuz yatırım araçları olarak öne çıkıyor.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

📈 BORSA İSTANBUL: 8.500-9.000 SEVİYELERİ ALIM FIRSATI MI?

Borsa İstanbul 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 9.379 puandan kapanış yaptı. Beklentim, 8.500-9.000 puan aralığına kadar gerileme olabileceği yönünde ve bu seviyeleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirim.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

💵 DOLAR/TL: YIL SONU BEKLENTİ 40-45 BANDI

Dolar/TL kuru stabil şekilde 38 TL seviyelerinde haftaya başladı. Dolar tarafında düşüş beklemiyorum, yıllık bazda 40-45 bandını takip edeceğim.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

💶 EURO/DOLAR PARİTESİ: 1.09 SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ

Euro/dolar paritesi Ekim ayından bu yana 1.11 seviyesine kadar yükseldi. Ancak şu anda Euro'da yeni alım düşünmüyorum. Paritenin 1.09 seviyesinin altına sarkması durumunda kademeli alım yapmayı düşünebilirim. Altın tarafında ise 2.800 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum.

Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

🛢️ PETROL FİYATLARI: ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarında ise sert düşüşler devam ediyor. Brent petrol 65 dolar seviyesinin altında oldukça ucuz. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor.

Fotoğraflar: AA