Altın yatırımcıları nefesini tuttu: İslam Memiş o tarihi işaret etti!

Fiyatlardaki geri çekilme yatırımcıları tedirgin ederken, uzman isim İslam Memiş altın için yeni hedef seviyeleri ve düşüşün devam edebileceği tarihi açıkladı. Altında alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir kayıp mı kapıda? Merak edilen o tarih belli oldu...

🧩 TRUMP'TAN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ: PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını derinleştiren yeni gümrük vergileri açıkladı. Bu açıklama sonrası küresel piyasalarda büyük satış dalgası yaşandı. Borsalarda %4 ila %5 oranında düşüşler gördük. Özellikle emtia fiyatlarında sert satışlar yaşandı. Gümüş başı çekerken, petrol fiyatlarında %7 ila %8 arasında sert düşüşler oldu. Bugün de petrol fiyatlarındaki sert düşüşler devam ediyor.

⚖️ ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU SERT YÜKSELDİ: 102 SEVİYESİNE ÇIKTI Altın-gümüş rasyosunda ise sert yükselişler gördük ve 102 seviyesine kadar yükseldi. Bu da gümüşün altına kıyasla daha fazla negatif ayrıştığını gösteriyor.

📅 KRİTİK HAFTAYA GİRDİK: EKONOMİK VERİLER YOĞUN Ekonomik veriler açısından yoğun bir haftadayız ve yoğun veri akışı devam edecek. Çarşamba günü FED toplantı tutanakları açıklanacak. Bu gelişmeler küresel piyasalar için oldukça önemli.