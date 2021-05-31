Evlenmek isteyenler dikkat! SGK'dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! 12-24 aylık peşin ödeme...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor. Evlenmek üzere olan ihtiyaç sahibi olan kişilere, 12 veya 24 aylık peşin ödeme yapılıyor. Uygulamada yaşa sınırı ise bulunmuyor. Bu parayı almak için; Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor. Peki, SGK toplu ödeme nedir? Kİmler SGK toplu ödeme alabilir? SGK toplu ödeme nasıl alınır? İşte şartlar!
Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları adına aldıkları yetim maaşının 12 aylık veya 24 aylık kısmı peşin şekilde ödenmekte. Böylece kadınların evlilik giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Çeyiz parası almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.
Şart olarak başvuru sahibinin annesinden veya babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenmekte. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeden verilen bir yardımdır. Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların faydalanabileceği bir ödenektir. Çeyiz parasına konu olan evliliğin başvuru sahibinin ilk evliliği olması gerekmekte.10.2008 tarihinden sonra yetim maaşı almaya hak kazanmış olanların başvuruları kabul edilmektedir. Aynı zamanda evlenme ödeneği başvurusu yapılmadan önce resmi olarak evliliğin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.