Evlenmek isteyenler dikkat! SGK'dan toplu para ödemesi alabilirsiniz! 12-24 aylık peşin ödeme...

Şart olarak başvuru sahibinin annesinden veya babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenmekte. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeden verilen bir yardımdır. Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların faydalanabileceği bir ödenektir. Çeyiz parasına konu olan evliliğin başvuru sahibinin ilk evliliği olması gerekmekte.10.2008 tarihinden sonra yetim maaşı almaya hak kazanmış olanların başvuruları kabul edilmektedir. Aynı zamanda evlenme ödeneği başvurusu yapılmadan önce resmi olarak evliliğin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.