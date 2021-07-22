Migroskop fırsatları için son 6 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda bütçeye uygun teknolojik fırsatlar dikkat çekiyor!
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Migroskop fırsatları için son 6 gün kaldı ve kampanyadan yararlanmak isteyenler acele etmeli. Migros aktüel ürünler kataloğunda bütçeye uygun teknolojik fırsatlar dikkat çekiyor, televizyondan cep telefonuna klimadan küçük ev aletlerine kadar cepleri rahatlatacak indirimler var. Yaza uygun ürünler arasında çocuk havuzundan şelonga, plaj sandalyesinden şemsiyeye, mangal keyfi yaşatacak ürünlere kadar pek çok kategoriden seçenekler Migros şubelerinde sizleri bekliyor.
22.07.2021 17:09
- Son Güncelleme: 22.07.2021 17:09
Migros aktüel ürünler her ay belirli tarihler arasında satışa sunuluyor ve her kategoriden pek çok üründe bütçeye uygun seçenekler ön plana çıkıyor. Migroskop yayınlandığında hemen vatandaşlar tarafından inceleniyor ve alacaklar belirlenerek liste yapılıyor. 28 Temmuz tarihinde sona erecek olan kampanyalar ilgi devam ediyor ve son 6 gün kalan fırsatları yakalamak isteyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Güncel Migros kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.