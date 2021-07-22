Migroskop fırsatları için son 6 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda bütçeye uygun teknolojik fırsatlar dikkat çekiyor!

Migros aktüel ürünler her ay belirli tarihler arasında satışa sunuluyor ve her kategoriden pek çok üründe bütçeye uygun seçenekler ön plana çıkıyor. Migroskop yayınlandığında hemen vatandaşlar tarafından inceleniyor ve alacaklar belirlenerek liste yapılıyor. 28 Temmuz tarihinde sona erecek olan kampanyalar ilgi devam ediyor ve son 6 gün kalan fırsatları yakalamak isteyen vatandaşların acele etmesi gerekiyor. Güncel Migros kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.