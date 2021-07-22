Bankalarda pik yaptı uçuş moduna geçecek! İhtiyaç kredisinde %1,39 müjdesi! Garanti, Finans, Ziraat, ING, faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranlarında yaptığı son değişiklikler ihtiyaçları doğrultusunda para çekecek olanlar tarafından merakla inceleniyor. Son olarak faiz oranlarında bankalar arasında yaşanan rekabet arşa çıktı. Neredeyse tüm bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe açıkladı. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını mercek altına aldı. Temmuz ayının sonuna artık günler kala kredi oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalarına devam ediyor.
22.07.2021 16:54
- Son Güncelleme: 22.07.2021 16:54
Bankalarda pik yaptı uçuş moduna geçecek! İhtiyaç kredisinde %1,39 müjdesi! Garanti, Finans, Ziraat, ING kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayının sonları geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.39 ile QNB Finansbank'ta görülüyor.
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37