Bankalarda pik yaptı uçuş moduna geçecek! İhtiyaç kredisinde %1,39 müjdesi! Garanti, Finans, Ziraat, ING, faiz oranları

Bankalarda pik yaptı uçuş moduna geçecek! İhtiyaç kredisinde %1,39 müjdesi! Garanti, Finans, Ziraat, ING kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayının sonları geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.39 ile QNB Finansbank'ta görülüyor.