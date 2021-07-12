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Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği Temmuz ayı zammı belli oldu. Buna göre emekli ve memur maaşında yüzde 8.45'lik artış yaşandı. Emekli ve memur maaşlarındaki artışın ardından sosyal yardımlarda da artış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. İşte detaylar…

12.07.2021 10:46 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:46
Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal yardım ödeme miktarlarının artırıldığını açıkladı.

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Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. Yanık, yaşlı aylıklarının 763 TL'den 828 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609 TL'den 661 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914 TL'den 991 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 TL'den 1797 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1677 TL'den 1819 TL'ye çıktığını belirtti.

Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

TEMMUZDA 170.9 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.