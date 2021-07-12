Emekli ve memur maaşlarına gelen zamdan sonra sosyal yardımlara da zam! Bakan açıkladı! Yaşlı maaşı, engelli maaşı, evde bakım yardımı…

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği Temmuz ayı zammı belli oldu. Buna göre emekli ve memur maaşında yüzde 8.45'lik artış yaşandı. Emekli ve memur maaşlarındaki artışın ardından sosyal yardımlarda da artış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. İşte detaylar…

12.07.2021 10:46 - Son Güncelleme: 12.07.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





