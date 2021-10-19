Migroskop fırsatları için son 1 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda 5 ayrı kategoride indirimler sizleri bekliyor!

Migros aktüel ürünler kataloğu indirimleri 7-20 Ekim tarihlerinde satışta olacak. Henüz ziyaret etmemiş olanlar hangi kampanyaların olduğunu merak ediyor. Migroskop yine dopdolu ve farklı pek çok kategoriden çeşit çeşit ürünlerde fırsatlar sizleri bekliyor. Migroskop fırsatlarında kahvaltılık ürünlerden içeceklere, güzellik ürünlerinden deterjanlara daha pek çok fırsatı haberimizden inceleyebilir, Migros mağazalarına gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.