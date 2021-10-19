Migroskop fırsatları için son 1 gün! Migros aktüel ürünler kataloğunda 5 ayrı kategoride indirimler sizleri bekliyor!
Yoğun ilgi gören Migroskop fırsatlarının bitmesine son 1 gün kaldı ve en çok ziyaret edilen marketler zincirinde 5 ayrı kategoriden ürünlerde indirimler yer alıyor. Migros aktüel ürünler kataloğu kampanyaları 7 Ekim'de başladı ve 20 Ekim'de sona erecek. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor, haberimizden güncel Migros kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Bebek ürünlerinden kişisel bakıma, temizlikten gıda ürünlerine kadar pek çok fırsat Migroskop'ta yer alıyor.
19.10.2021 23:22
- Son Güncelleme: 19.10.2021 23:27
Migros aktüel ürünler kataloğu indirimleri 7-20 Ekim tarihlerinde satışta olacak. Henüz ziyaret etmemiş olanlar hangi kampanyaların olduğunu merak ediyor. Migroskop yine dopdolu ve farklı pek çok kategoriden çeşit çeşit ürünlerde fırsatlar sizleri bekliyor. Migroskop fırsatlarında kahvaltılık ürünlerden içeceklere, güzellik ürünlerinden deterjanlara daha pek çok fırsatı haberimizden inceleyebilir, Migros mağazalarına gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.