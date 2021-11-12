Migros hafta sonu indirimleri belli oldu! Vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK’u unuttu Migros’a koştu! Sıvı yağ, salça, deterjan ürünleri...

Migros hafta sonu indirimleri açıklandı. Vatandaşlar A101, BİM ve ŞOK'u unuttu Migros'a koştu. Sıvı yağ, salça, deterjan ve daha bir çok üründe kaçırılmayacak indirimler yapıldı. Her hafta hangi market en çok indirimi yaparsa vatandaşlar o marketten alışveriş yapıyor. Bu hafta Migros'ta ağızları açık bıraktıran efsane indirimler yapıldı. Gelin hep birlikte o indirimli ürünlere göz atalım...