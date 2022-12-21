Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Migros, Carrefoursa gibi zincir marketler 2023 yılbaşı sepetlerini yayımladı. Yılbaşında toplu halde yiyecek almak isteyenler marketlerin yılbaşı sepetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yılbaşı sepeti hazırlayan zincir marketlerinde bu yıl hangi ürünler var merak ediliyor. Peki Migros, Carrefoursa, A101, metro, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var? İşte Marketlerin YILBAŞI SEPETİ ve fiyatları 2023...