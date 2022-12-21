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Haberler Ekonomi Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023! Yılbaşı gecesi için geri sayım başladı. Zincir marketleri de yılbaşı sepetlerini hazırladı. Yılbaşı sepetinde müşterilerin yılbaşı gecesi için tercih edeceği yiyecekler yer alıyor. Peki, marketlerin yılbaşı sepetinde neler var? Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol...

21.12.2022 10:33 - Son Güncelleme: 21.12.2022 10:33
Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Migros, Carrefoursa gibi zincir marketler 2023 yılbaşı sepetlerini yayımladı. Yılbaşında toplu halde yiyecek almak isteyenler marketlerin yılbaşı sepetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yılbaşı sepeti hazırlayan zincir marketlerinde bu yıl hangi ürünler var merak ediliyor. Peki Migros, Carrefoursa, A101, metro, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var? İşte Marketlerin YILBAŞI SEPETİ ve fiyatları 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

MİGROS YILBAŞI SEPETİ FİYATI 2023

325,00 TL

Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Migros yılbaşı sepetinin içindekiler:

Doritos Taco Aile Boy 72 G

Lays Fırndan Kaşar&Soğan Tadnda Patates Çerezi 96 G

Ruffles Orıgınals Süper Boy 107 G

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G

Master Nut X Nr1 Karışık Kuruyemiş 140 G

Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Peyman Nutzz Barbekü Mısır Çerezi 110 G

Kurukahveci Mehmet Efendi 100 G

Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 G

Migros, Carrefoursa, Metro, A101, BİM, ŞOK, Trendyol yılbaşı sepetinde neler var, fiyatı ne kadar, kaç TL? YILBAŞI PAKETİ FİYATLARI 2023!

Starbucks Vanılla Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 G

Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22 G

Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14 G

Nestle Damak İnci Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 60 G

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