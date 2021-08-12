Migros aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde! Migros marketlerde çeşitli elektronik ürünlerde fırsatlar!

Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Hangi kategorilerde ne kadar indirim olduğunu alacaklarını önceden belirlemek için detaylıca bakıyor. Migroslar'da 12-25 Ağustos tarihleri arasında geçeli olacak olan indirimler gıdadan teknolojiye, temizlik ürünlerinden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden bebek ürünlerine, güzellik seçeneklerinden kişisel bakıma kadar geniş kategoride fırsatlar var. İşte güncel Migros katalog…