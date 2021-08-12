Migros aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde! Migros marketlerde çeşitli elektronik ürünlerde fırsatlar!
Merakla beklenen katalog yayınlandı ve Migros aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde. Okulların açılmasına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi oldukça heyecanlı, defterden kalemlere, dosyalardan notlara, sırt çantasından suluklara, beslenme çantasından boyama ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Ayrıca Migros marketlerde çeşitli elektronik ürünlerde fırsatlar da vatandaşları bekliyor. Güncel Migros katalog haberimizde yer alıyor.
12.08.2021 17:51
- Son Güncelleme: 12.08.2021 17:51
Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Hangi kategorilerde ne kadar indirim olduğunu alacaklarını önceden belirlemek için detaylıca bakıyor. Migroslar'da 12-25 Ağustos tarihleri arasında geçeli olacak olan indirimler gıdadan teknolojiye, temizlik ürünlerinden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden bebek ürünlerine, güzellik seçeneklerinden kişisel bakıma kadar geniş kategoride fırsatlar var. İşte güncel Migros katalog…