Formdaki bilgileri doldurana iş fırsatı! BİM'den yeni işçi alımı duyurusu! Genç, kariyer yapmak isteyen herkes...
BİM'den yeni işçi alımı duyurusu! Formdaki bilgileri doldurana iş fırsatı! Genç, kariyer yapmak isteyen herkes... 81 ilde faaliyetlerini sürdüren BİM yeni açık işçi alımı pozisyonlarını açıkladı. Ancak ilanlara başvuru yaparken formu kesinlikle doldurmanız gerekiyor. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisine yer verildi.
13.08.2021 13:12
- Son Güncelleme: 13.08.2021 13:13
Türkiye genelinde binlerce şubesi olan BİM yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşçi alınacak iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Uşak, Denizli, Bursa, Tekirdağ ve Adana var. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak işçi alımı ilanlarına ya da genel formuna bilgileri doldurarak başvuru yapabiliyorsunuz. Açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.