Formdaki bilgileri doldurana iş fırsatı! BİM'den yeni işçi alımı duyurusu! Genç, kariyer yapmak isteyen herkes...

Türkiye genelinde binlerce şubesi olan BİM yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşçi alınacak iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Uşak, Denizli, Bursa, Tekirdağ ve Adana var. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak işçi alımı ilanlarına ya da genel formuna bilgileri doldurarak başvuru yapabiliyorsunuz. Açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.