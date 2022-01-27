Artık değişti! Dikkat edin! Yaşı bekleyene kıdem tazminatı! İstifa edenler kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...

YAŞI BEKLEYENE KIDEM TAZMİNATI

Emeklilik için primlerini doldurduğu halde yaşı dolduramayan pek çok kişi bulunuyor. Bu kişilerin kıdem tazminatı alabilme hakkı var; ancak elbette bunun için de bazı şartlar bulunuyor. 15 yıl 3600 gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden "Kıdem tazminatı alabilir" yazısı ile işverenden kıdem tazminatı alabilir. Bu yazı olmaksızın kıdem tazminatı alınamıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sıralanıyor.



