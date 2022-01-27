Artık değişti! Dikkat edin! Yaşı bekleyene kıdem tazminatı! İstifa edenler kıdem tazminatı alabilir mi? İşte detaylar...
İşçilerin en çok başını karıştıran konuların belki de başında kıdem tazminatı geliyor. Kişinin şartlarına bağlı olarak değişen kıdem tazminatında, emekli olmak amacıyla yaşı bekleyenlerin hali ise çok farklı bir yerde yer alıyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonlar bunu bekliyordu. Emekli olmak amacıyla birtakım şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlar, yaş, prim ve sene kriteridir. Elbette bu noktada sigorta kolu da son derece önemli. Pek çok vatandaş primini doldurduğu durumda yaşı dolduramadığı amacıyla emekli olamıyor. Fakat bu bireyler, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyor. İşte yaşı bekleyenlerin kıdem tazminatı alabilmesi amacıyla gereken şartlar. Bilindiği gibi 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükseltilmişti.
YAŞI BEKLEYENE KIDEM TAZMİNATI
Emeklilik için primlerini doldurduğu halde yaşı dolduramayan pek çok kişi bulunuyor. Bu kişilerin kıdem tazminatı alabilme hakkı var; ancak elbette bunun için de bazı şartlar bulunuyor. 15 yıl 3600 gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden "Kıdem tazminatı alabilir" yazısı ile işverenden kıdem tazminatı alabilir. Bu yazı olmaksızın kıdem tazminatı alınamıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sıralanıyor.
İSTİFA EDEREK KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?
Emekliliğin dışında normal şartlarda kıdem tazminatı işçinin kendi kusuru dışında işveren tarafından işten ayrılması ile verilmektedir. Peki "işten kendi isteği ile ayrılan işçi tazminat alabilir mi?" sorusunun cevabı ise "evet alabilir". Ancak elbette bu durumun bazı kıstasları bulunuyor. Onlar ise şöyle: Emeklilik için işten ayrılanlar, askerlik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, haklı fesih ile istifa edenler.
Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."
Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak tazminat almayı gerektiriyor. Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar ise 25 yıl 4500 gün veya 7.000 günü tamamlayarak tazminatı hak ediyorlar. Yukarıda belirttiğimiz yıl ve prim şartını tamamlayanlar eğer son işyerlerinde 1 yıl ve daha fazla çalışıyorlarsa isterlerse istifa ederek tazminatlarını alabiliyor.