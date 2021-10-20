Migros aktüel ürünler kataloğunda 5 ayrı kategoride indirimler sizleri bekliyor! Migroskop fırsatları için son 1 gün!

Yoğun ilgi gören Migroskop fırsatlarının bitmesine son 1 gün kaldı ve en çok ziyaret edilen marketler zincirinde 5 ayrı kategoriden ürünlerde indirimler yer alıyor. Migros aktüel ürünler kataloğu kampanyaları 7 Ekim'de başladı ve 20 Ekim'de sona erecek. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor, haberimizden güncel Migros kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Bebek ürünlerinden kişisel bakıma, temizlikten gıda ürünlerine kadar pek çok fırsat Migroskop'ta yer alıyor.