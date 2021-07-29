Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz 2021 yine dopdolu! Migroskop ürünlerinde yaza özel, bütçeye dost kampanyalar…

Migros aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor ve güncel kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar markete gitmeden önce incelemek ve alacaklarını belirlemek istiyor. Migros aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalar 29 Temmuz'da yani bugün itibariyle başladı ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler Migroskop dijital katalogta yer alan gıdadan teknolojiye, elektronik ürünlerden plaj seçeneklerine, bahçe ürünlerinden mangal ekipmanlarına, kişisel bakımdan bebek bezlerine kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor.