Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz 2021 yine dopdolu! Migroskop ürünlerinde yaza özel, bütçeye dost kampanyalar…
Heyecanla beklenen Migros aktüel ürünler kataloğu 29 Temmuz 2021 yayınlandı ve yine dopdolu. Bugün itibariyle satışa sunulan ürünlerde yok yok, her eve lazım seçenekler uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. En çok ziyaret edilen marketler zinciri Migros'larda güncel kampanyalarda özellikle yaz tatiline gidecekler için birbirinden güzel ve eğlenceli plaj ürünleri yer alıyor. Beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri gibi elektronik ürünlerde de uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Migroskop ürünlerinde yaza özel, bütçeye dost kampanyaları haberimizden inceleyebilirsiniz.
29.07.2021 12:05
- Son Güncelleme: 29.07.2021 12:05
Migros aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor ve güncel kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar markete gitmeden önce incelemek ve alacaklarını belirlemek istiyor. Migros aktüel ürünler kataloğundaki kampanyalar 29 Temmuz'da yani bugün itibariyle başladı ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler Migroskop dijital katalogta yer alan gıdadan teknolojiye, elektronik ürünlerden plaj seçeneklerine, bahçe ürünlerinden mangal ekipmanlarına, kişisel bakımdan bebek bezlerine kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor.